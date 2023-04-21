شكرا لقرائتكم بهجة الأطفال بـ عيد الفطر تزين أجواء الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - رصدت قناة الإخبارية لحظات بدء احتفالات الأطفال بيوم عيد الفطر المبارك في الرياض.

وبين الفيديو بهجة الأطفال بالعيد من داخل حديقة حي الملك فهد، وحوامة تنمية الملك فهد، التي تقيمها جمعية التنمية الأهلية بحي الملك فهد، وبإشراف أمانة منطقة الرياض.

تبادل العيدية

لفت مراسل القناة إلى تواجد مكثف للأهالي لتبادل العيدية بين أطفال الحي.

كما رصد مقطع فيديو آخر، بهجة الأطفال بـ عيد الفطر في الحوامة، بمشاركة أسرهم وعائلاتهم.

بهجة عيد الفطر

في السياق ذاته، عبر عدد من الأطفال خلال مقطع الفيديو عن سعادتهم وبهجتهم بحلول عيد الفطر المبارك.

وكان الديوان الملكي قد أكد مساء أمس، أن المحكمة العليا أعلنت أن اليوم الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك.