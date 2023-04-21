%50 ارتفاع الطلب على سوق الحلويات

وزاد الإقبال على شراء الحلويات بمختلف أنواعها وألوان تغليفاتها الزاهية بنحو 50% عن الأيام السابقة لتقديمها للضيوف أو كهدايا هذه الفترة.
ووفقا لتقرير وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة فقد بلغ حجم الاستثمار في صناعة الحلويات والشوكولاتة في السعودية 35 مليار ريال من خلال 1066 مصنعًا حتى منتصف عام 2021. ومن المتوقع أن ينمو السوق سنويًا بنسبة 3.80% (معدل نمو سنوي مركب 2022-2027).
كما حقق السوق أقوى أداء في 2020 عندما نما بنسبة 7.20% عن عامه السابق، وكان أضعف أداء له في عام 2017 عندما ارتفع بنسبة 2.18% فقط مقارنة بعام 2016.
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