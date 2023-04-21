10 مواقع في جدة تنتظر زوار العيد

تشمل فعاليات عيد الفطر في جدة الألعاب النارية والحفلات والعديد من الخيارات الترفيهية، وتبرز 10 مواقع في المحافظة على قائمة الأنشطة والترفيه في هذه الفترة من العام.

01 عروض سيرك

تبدأ عروض السيرك من 27 إبريل الجاري وتستمر إلى الجمعة 26 مايو المقبل في مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

02 الرياضات الشاطئية

يضم كورنيش جدة على البحر الأحمر الكثير من المقاهي والمتاجر، فضلا عن الأماكن المخصصة للصيد وبعض الرياضات الشاطئية.

03 نافورة الملك فهد

تعد نافورة الملك فهد من أهم معالم جدة، وهي أطول نافورة في العالم تم إنشاؤها على طراز نافورة جنيف في سويسرا والتي تعد أشهر معالمها. تتم إضاءة النافورة بأكثر من 500 ضوء كشاف شديد التوهج خلال الليل.

04 أماكن ترفيهية

هناك المراكز الترفيهية في جدة والمناسبة للعائلات، حيث تقدم شكلًا آخر للملاهي باحتوائها على عدة طوابق تضمّ صالات ألعاب، وصالات تزلج. كما تضم المراكز مطاعم عالمية، ومحال تجارية.

05 الأحياء المائية

يتمتع محبو مشاهدة الأحياء المائية بمختلف أنواعها، في أكواريوم بجدة كخيار أنسب لأنه يضم أحواضًا مائية كبيرة من الأسماك، وتشتمل على 200 نوع مختلف من الأحياء المائية، كما توجد فيها صالة لعروض الدلافين وكلب البحر، إضافة إلى صالة ألعاب للأطفال.

06 المسجد العائم

هو اسم مسجد الرحمة وهو أول مسجد بني في المملكة فوق الماء، ويتميّز بتصميمه وخدماته الجيدة.

07 حي البلد

تشتعل المنطقة التاريخية بجدة فرحا وسرورا باستقبال الزوار خلال العيد، حيث الأكشاك التجارية والمقاهي وأماكن بيع المأكولات والمشروبات الشعبية.

08 جدة بروميناد

جدة آرت بروميناد هو أحد الأماكن المطلة على الشاطئ حيث توجد كرنفالات وعروض حية وعروض متجولة، إضافة إلى أعمال مركبة ومجسمات فنية، وتحف متقنة الصنع.

09 الواجهة البحرية

يستمتع الزائر من داخل أو خارج جدة بالمشي في ممشى واجهة جدة أمام البحر، ويستطيع أن يعيش حماس الفعاليات العالمية التي تجاوره برفقة العائلة أو الأصدقاء.

10 نادي اليخوت

هو أول مرسى تم إنشاؤه على الساحل الغربي للمملكة، مصمم لتقديم تجربة يخوت مميزة لمرتاديه.