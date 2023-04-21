السعودية اليوم / أكثر من 27 ألف عملية فحص في مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال الأيام العشرة الأخيرة من رمضان



الرياض 01 شوال 1444 هـ الموافق 21 أبريل 2023 م واس

أجرت الهيئة العامة للنقل أكثر من 27 ألف عملية فحص ميدانية في أواخر شهر رمضان المبارك في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك بهدف التأكد من الالتزام بتطبيق الأنظمة والاشتراطات وضوابط ممارسة مختلف أنشطة النقل البري، وتيسير وتأمين رحلات المعتمرين وضيوف الرحمن.

ورصدت الفرق الرقابية أكثر من 6 آلاف مخالفة في مكة المكرمة، من خلال أكثر من 19 ألف عملية فحص ميدانية، وبمعدل امتثال بلغ 80%، وأكثر من ألف مخالفة في المدينة المنورة، من خلال أكثر من 8 آلاف عملية فحص ميدانية، وبمعدل امتثال وصل إلى %90 ، وتنوعت المخالفات ما بين تشغيل سائق حافلة دون الحصول على بطاقة سائق، وتشغيل حافلة دون الحصول على بطاقة تشغيل، وعدم وجود بطاقات حقائب على أي من أمتعة الركاب بالحافلات، فيما تركزت مخالفات الشاحنات على تشغيل المركبة دون الحصول على بطاقة تشغيل، وعدم وجود وثيقة نقل للبضاعة، فيما تركزت مخالفات سيارات الأجرة على عدم العناية بالحالة الفنية للسيارة، وعدم تشغيل عداد احتساب أجرة النقل عند بدء الرحلة، وعدم التزام السائق بالزي المعتمد أثناء تأدية العمل وممارسة نشاط الأجرة خارج النطاق المحدد لها باللائحة.

وتهيب الهيئة بجميع الناقلين الالتزام بتطبيق كافة الاشتراطات والأنظمة التي تضمن تقديم خدمات نقل ذات جودة وأمان عاليين، وتدعو جميع الراغبين في الاستفادة من خدمات النقل أو رفع البلاغات الاتصال على الرقم الموحد 19929 أو زيارة الموقع الإلكتروني tga.gov.sa.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.