السعودية اليوم / أمانة منطقة القصيم تكثف أعمال و تجميل الطرق العامة والميادين



بريدة 01 شوال 1444 هـ الموافق 21 أبريل 2023 م واس

‎كثفت أمانة منطقة القصيم وكافة بلديات منطقة القصيم أعمال تجميل الطرق العامة والميادين بمناسبة عيد الفطر المبارك، ويأتي ذلك ضمن أعمالها لإبراز مظاهر الفرح بهذه المناسبة الغالية.

وبين المتحدث الرسمي لأمانة منطقة القصيم عبدالكريم اليوسف أنه تم تنفيذ أعمال الإنارة التجميلية في الطرق العامة والميادين والمباني وتركيب الأعلام الوطنية التي تحمل شعارنا الغالي واللوحات الإعلانية والشاشات التلفزيونية التي خصصت بعبارات هذه المناسبة ، بمتابعة أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي.

ولفت عبدالكريم اليوسف النظر أن أمانة منطقة القصيم ستقيم احتفال أهالي منطقة القصيم بعيد الفطر المبارك تحت عنوان ( العيد فرحة ) بمركز الملك خالد الحضاري ببريدة.

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03:19ت م

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