شكرا لقرائتكم ابن حميد يؤم صلاة العيد في الحرم والثبيتي بالمسجد النبوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - بعد النجاح الكبير الذي حققته رئاسة الحرمين في تنفيذ خطة الرئاسة في موسم رمضان المبارك بكفاءة وتميز تشغيلي، شرعت الرئاسة العامة للحرمين في تنفيد خطة صلاة العيد وإنهاء الاستعدادات لاستقبال المصلين في الحرمين الشريفين، لصلاة عيد الفطر المبارك وسط منظومة خدمات متكاملة تحرص من خلالها على تهيئة كل سبل الراحة للزوار والمصلين؛ ليؤدوا صلاة العيد بيسر وسهولة في المسجد الحرام البقعة الآمنة المطمئنة التي لا تهدأ ولا تنام طوال الوقت؛ كونها تشهد تدفقًا للقاصدين في المواسم والأيام العادية، وأعلنت الرئاسة العامة أن الشيخ الدكتور صالح بن حميد سيؤدي صلاة العيد بـ المسجد الحرام، فيما سيؤدي الشيخ الدكتور عبدالباري الثبيتي إمام صلاة العيد بالمسجد النبوي.

تهنئة القيادة بالعيد

وتقدم الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، بخالص التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، كما هنأ الرئيس العام ولي العهد بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلًا الله عز وجل أن يديم على بلادنا الأمن والأمان، وعلى مقامه الكريم موفور الصحة والعافية، مقدمًا شكره وتقديره للقيادة الرشيدة، على جليل العناية وفائق الرعاية التي جسدت اهتمام المملكة بالتطوير المتواصل لمنظومة الحرمين الشريفين، الشكر لقيادات الرئاسة.

كما قدم الرئيس العام شكره وتقديره لكافة قيادات ومنسوبي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الذين بذلوا قصارى جهدهم بالتعاون مع الجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن خلال موسم رمضان، مقدمًا التهنئة لهم بحلول عيد القطر، وحاثًّا إياهم على بذل الجهود لإكمال سلسلة النجاحات المتواصلة في خدمة الحاج والمعتمر والزائر في أيام عيد الفطر المبارك.

جاهزية وتكامل لصلاة العيد

وأكد الرئيس العام اكتمال الاستعدادات في الحرمين الشريفين لصلاة عيد الفطر المبارك وتهيئة الخدمات في المسجد الحرام والمسجد النبوي وسطحه وساحاته للقادمين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، مطالبًا مضاعفة الكوادر البشرية للجهود لتنظيم الحشود والممرات وتسهيل حركة المصلين لتمكينهم من الوصول للمواقع المخصصة للصلاة، كما نسقت الرئاسة مع الجهات الأمنية لتسهيل حركة المصلين، وتقديم أفضل الخدمات للمصلين في الحرمين ليؤدوا صلاة العيد وعباداتهم بكل يسر وسهولة.

وأشاد الرئيس العام برجال القوة الخاصة لأمن الحج والعمرة بالحرم المكي، مقدمًا شكره على ما قام به رجال الأمن من جهودٍ عظيمة في تنظيم الحشود والمحافظة بعد الله على أمن وسلامة المسجد الحرام وقاصديه.

سهولة دخول المصلين

كما حرصت الرئاسة على تطهير المسجد الحرام والسجاد وتطييبه وتبخيره، وتجهيز حوافظ مياه زمزم وتوزيعها في أنحاء المسجد الحرام، وتهيئة السجادات في المسجد الحرام المسجد النبوي وسطحه وساحاته الخارجية، بالإضافة إلى تهيئة جميع البوابات المؤدية للحرمين لضمان تيسير وسهولة دخول المصلين إليهما، كما هُيّئت مرافق دورات المياه، بالإضافة إلى مواقع الوضوء وتجديده الموجودة في الساحات تسهيلًا لوصول المصلين إليها، كما جهزت عربات التنقل وعربات كبار السن على المداخل لنقل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

من جهة أخرى أشاد الرئيس العام بجهود مساعد مدير الإدارة العامة للإنتاج والإعلام، مدير وحدة الإعلام بمكتب الرئيس العام أيمن بن عثمان الخضير، خلال موسم شهر رمضان المبارك، مؤكدًا أن الجهود الإعلامية المبذولة منهم، كان لها الأثر الإيجابي في إيصال الرسالة الإعلامية للعالم أجمع.

نقل ذوي الأشخاص

من جهته، أطلق الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس مشروع نقل الأشخاص ذوي الإعاقة من ساحات المسجد الحرام إلى الأبواب المخصصة لهم.

يذكر أن المشروع يحوي عددًا من العربات الكهربائية المجهزة بشكل كامل للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تتكون من عربة داخلها مقاعد تتسع لخمسة أشخاص وسيكون برنامج تشغيلها في الساحات الخارجية، وهي عبارة عن نقل ترددي في الساحات الشرقية والساحات الغربية التابعة للمسجد الحرام.