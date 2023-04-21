السعودية اليوم / النائب العام يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك



الرياض 01 شوال 1444 هـ الموافق 21 أبريل 2023 م واس

رفع معالي النائب العام عضو هيئة كبار العلماء الشيخِ سعود بن عبدالله المعجب برقية تهنئة ومباركة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير

وقال النائب العام : نحمد الله تعالى على تمام رمضان وإدراكنا لهذه الأيام المباركة، سائلاً المولى جلّت قُدرته أن يمتع ولاة أمرنا - حفظهم الله - بموفور الصحة والعافية، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار.

وعبر معاليه عن شكره وامتنانه للقيادة الرشيدة - أيدها الله - على ما توليه من رعاية واهتمام لجميع أفراد شعبها ولقاصدي الحرمين الشريفين لأداء العمرة والزيارة في رمضان وتسهيل أعمالهم وتذليل الصعاب، وأن هذا هو نهج قيادتنا المتعاهدين عليه.

واختتم المعجب قائلاً: إننا نغتنم الفرصة في هذه المناسبة السعيدة، لنرفع أكف الضراعة إلى العزيز الحكيم أن يعيد هذه المناسبة المباركة على خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- بموفور الصحة والعافية، وأن يسدد على طريق الخير خطاهما، وأن يكلأ وطننا الغالي بعين رعايته، وأن يعيد هذه المناسبة على الأمتين العربية والإسلامية، وهي تنعم بنعيم الأمن والإيمان والاستقرار والازدهار.

// انتهى //

05:07ت م

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الرياض 01 شوال 1444 هـ الموافق 21 أبريل 2023 م واسرفع معالي النائب العام عضو هيئة كبار العلماء الشيخِ سعود بن عبدالله المعجب برقية تهنئة ومباركة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.وقال النائب العام : نحمد الله تعالى على تمام رمضان وإدراكنا لهذه الأيام المباركة، سائلاً المولى جلّت قُدرته أن يمتع ولاة أمرنا - حفظهم الله - بموفور الصحة والعافية، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار.وعبر معاليه عن شكره وامتنانه للقيادة الرشيدة - أيدها الله - على ما توليه من رعاية واهتمام لجميع أفراد شعبها ولقاصدي الحرمين الشريفين لأداء العمرة والزيارة في رمضان وتسهيل أعمالهم وتذليل الصعاب، وأن هذا هو نهج قيادتنا المتعاهدين عليه.واختتم المعجب قائلاً: إننا نغتنم الفرصة في هذه المناسبة السعيدة، لنرفع أكف الضراعة إلى العزيز الحكيم أن يعيد هذه المناسبة المباركة على خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- بموفور الصحة والعافية، وأن يسدد على طريق الخير خطاهما، وأن يكلأ وطننا الغالي بعين رعايته، وأن يعيد هذه المناسبة على الأمتين العربية والإسلامية، وهي تنعم بنعيم الأمن والإيمان والاستقرار والازدهار.// انتهى //05:07ت م0021

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