هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، المسلمين بمناسبة عيد الفطر المبارك. وقال الملك سلمان في تغريدة عبر حسابه على تويتر: ‫"أهنِّئكم بعيد الفطر، بعد أن بلَّغَنا سبحانه وتعالى شهرَ رمضان المبارك، ومَنَّ علينا بصيامه وقيامه، داعين المولى أن يتقبَّل منّا ومنكم صالحَ الأعمال. ‏أعاد الله علينا هذا العيدَ وبلادنا وأمتنا العربية والإسلامية والعالم أجمع بخير وسلام. ‏وكل عام وأنتم بخير".



كانت هذه تفاصيل خبر الملك سلمان عبر تويتر: أعاد الله علينا هذا العيد بخير وسلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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