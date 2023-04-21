السعودية اليوم / سمو وزير الدفاع يهنئ القيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك



الرياض 01 شوال 1444 هـ الموافق 21 أبريل 2023 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع باسمه ونيابة عن منسوبي وزارة الدفاع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية - أيده الله - ولصاحب السمو الملكي الأمير

وسأل سموه المولى عزَّ وجل أن يعيد هذه المناسبة على المملكة قيادةً وشعبًا، والأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات، وأن يُديم على بلادنا أمنها واستقرارها وازدهارها في ظل قيادتها الرشيدة، كما سأل سموه الله أن ينصر جنود الوطن البواسل ويحفظهم، ويرحم شهداءنا الأبرار، ويتقبل من الجميع صالح أعمالهم.

// انتهى //

07:42ت م

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الرياض 01 شوال 1444 هـ الموافق 21 أبريل 2023 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع باسمه ونيابة عن منسوبي وزارة الدفاع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية - أيده الله - ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - بمناسبة عيد الفطر المبارك.وسأل سموه المولى عزَّ وجل أن يعيد هذه المناسبة على المملكة قيادةً وشعبًا، والأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات، وأن يُديم على بلادنا أمنها واستقرارها وازدهارها في ظل قيادتها الرشيدة، كما سأل سموه الله أن ينصر جنود الوطن البواسل ويحفظهم، ويرحم شهداءنا الأبرار، ويتقبل من الجميع صالح أعمالهم.// انتهى //07:42ت م0031

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