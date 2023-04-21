ع / السعودية اليوم / صلاة عيد الفطر المبارك إضافة ثالثة



وأدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض مع جموع المصلين صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض.

وأمَّ المصلين عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ الذي استهل بالحمد لله والثناء عليه ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، داعياً إلى تقوى الله والعمل بالمعروف، مشيراً إلى نعم الله على عباده والأثر في يوم العيد وفرحة المسلمين به.

ونوه بنعمة الأمن والاستقرار التي تعيشها بلادنا, سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ هذا الوطن قيادة وشعباً ويديم علينا وعلى سائر بلاد المسلمين.

وأدى الصلاة مع سموه سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.

كما أدى الصلاة مع سموه صاحب السمو الأمير متعب بن ثنيان بن محمد وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز, وصاحب السمو الأمير تركي بن محمد بن عبدالله وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن بندر بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز , وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة, وعدد من أصحاب السمو الأمراء وأصحاب الفضيلة والمعالي وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.

// يتبع //

07:50ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.