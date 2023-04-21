السعودية اليوم / سمو أمير عسير يهنئ القيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك



أبهـا 01 شوال 1444 هـ الموافق 21 أبريل 2023 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير باسمه ونيابة عن أهالي منطقة عسير، برقية تهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير

وسأل سموه، الله عزّ وجلّ أن يعيده على المملكة بالخير واليُمنِ والبركات في ظل القيادة الحكيمة - أيدها الله -، وأن يديم نِعمة الأمن والرخاء والازدهار على المملكة وقيادتها وشعبها.

// انتهى //

07:59ت م

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أبهـا 01 شوال 1444 هـ الموافق 21 أبريل 2023 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير باسمه ونيابة عن أهالي منطقة عسير، برقية تهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.وسأل سموه، الله عزّ وجلّ أن يعيده على المملكة بالخير واليُمنِ والبركات في ظل القيادة الحكيمة - أيدها الله -، وأن يديم نِعمة الأمن والرخاء والازدهار على المملكة وقيادتها وشعبها.// انتهى //07:59ت م0034

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