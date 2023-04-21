السعودية اليوم / محافظ الهيئة العامة للتطوير الدفاعي يهنئ القيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك



الرياض 01 شوال 1444 هـ الموافق 21 أبريل 2023 م واس

رفع معالي محافظ الهيئة العامة للتطوير الدفاعي الدكتور فالح بن عبدالله السليمان، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير

ودعا معاليه الله القدير أن يتقبل من الجميع طاعاتهم وقرباتهم، وأن يعيد هذه المناسبة على الوطن وقيادته -أيدها الله- وبلادنا تنعم بالأمن والأمان، والعزة والازدهار، وعلى بلاد المسلمين كافة، وأن يسبغ على خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لباس الصحة والعافية، وأن يمدهما بتوفيقه وعونه.

// انتهى //

08:37ت م

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الرياض 01 شوال 1444 هـ الموافق 21 أبريل 2023 م واسرفع معالي محافظ الهيئة العامة للتطوير الدفاعي الدكتور فالح بن عبدالله السليمان، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله-، وإلى الشعب السعودي الكريم، بمناسبة عيد الفطر المبارك.ودعا معاليه الله القدير أن يتقبل من الجميع طاعاتهم وقرباتهم، وأن يعيد هذه المناسبة على الوطن وقيادته -أيدها الله- وبلادنا تنعم بالأمن والأمان، والعزة والازدهار، وعلى بلاد المسلمين كافة، وأن يسبغ على خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لباس الصحة والعافية، وأن يمدهما بتوفيقه وعونه.// انتهى //08:37ت م0037

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