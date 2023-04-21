السعودية اليوم / سمو أمير الحدود الشمالية يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك



عرعر 01 شوال 1444 هـ الموافق 21 أبريل 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، أصحاب الفضيلة والمعالي ومديري الإدارات الحكومية وشيوخ القبائل وأهالي المنطقة، وموظفي وقيادات الإمارة، الذين قدّموا التهاني والتبريكات لسموه بحلول عيد الفطر المبارك.

ونقل سمو أمير منطقة الحدود الشمالية للجميع تحيات وتهاني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بهذه المناسبة السعيدة, منوها سموه بما تعيشه المملكة من ازدهار ونمو ولله الحمد في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها وأن يحفظ لهذه البلاد قيادتها الرشيدة.

وتناول الجميع طعام الإفطار على مائدة سموه.

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الحدود الشمالية.

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09:53ت م

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