السعودية اليوم / سمو أمير جازان يعايد الشيخ العامري والشيخ معافا



جيزان 01 شوال 1444 هـ الموافق 21 أبريل 2023 م واس

قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم، بزيارة معايدة لفضيلة المستشار بفرع وزارة العدل الشيخ علي بن شيبان العامري، ورئيس محكمة الاستئناف الشيخ خالد معافا.

وبادل سمو أمير منطقة جازان الجميع التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلاً الله تعالى أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات.

// انتهى //

10:10ت م

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