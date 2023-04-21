السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الباحة يبادل أبناء شهداء الواجب والأيتام تهاني العيد ويقدم لهم عدداً من الهدايا



الباحة 01 شوال 1444 هـ الموافق 21 أبريل 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، بالإمارة اليوم، عدداً من أبناء وبنات شهداء الواجب والأيتام حيث بادلهم تهاني العيد المبارك وقدم لهم عدداً من الهدايا بهذه المناسبة.

وتأتي هذه اللفتة الكريمة من سمو الأمير حسام بن سعود لأبنائه وبناته من أبناء شهداء الواجب والأيتام حرصاً من سموه على مشاركتهم فرحة العيد واستمراراً لتوجيه سموه السابق بأن تتم مشاركتهم في المناسبات العامة.

وبين سموه خلال استقباله اليوم لهم بإمارة المنطقة بمناسبة عيد الفطر المبارك أنه انطلاقاً من الرعاية والاهتمام من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - نحتفي بأبناء شهداء الواجب والأيتام الذين نعتبرهم أبناء لكل مواطن سعودي، مما يحتّم علينا الاهتمام بهم ومساعدتهم في كافة مناحي الحياة، وأن نقف بجانبهم فهم يستحقون منا ذلك وأكثر، وكان لزاماً علينا أن نشاركهم الفرحة بهذا اليوم المبارك.

وفي ختام اللقاء قدم سمو الأمير حسام بن سعود هدايا العيد لأبنائه أبناء الشهداء والأيتام، فيما تبادل معهم تهاني العيد، مقدماً شكره لجمعية التنمية الأهلية ببني ظبيان ومكتب وفاء لرعاية أبناء شهداء الواجب، على جهودهم في متابعة هذه الشريحة الغالية على الجميع، داعياً الله العلي القدير أن يمنّ على وطننا بنعمة الأمن والاستقرار والرخاء وأن يعيد هذه المناسبة علينا وعلى الجميع بالخير والرخاء.

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10:11ت م

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