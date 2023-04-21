السعودية اليوم / سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود يهنئ القيادة بعيد الفطر المبارك



مكة المكرمة 01 شوال 1444 هـ الموافق 21 أبريل 2023 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية باسمه ونيابة عن منسوبي الوزارة، أسمى آيات التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلاً الله - عز وجل - أن يديم على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية، وأن يعيد هذه المناسبة على بلادنا وسائر بلاد المسلمين باليمن والبركات.

كما رفع الأمير عبدالعزيز بن سعود، أسمى آيات التهاني لصاحب السمو الملكي الأمير

// انتهى //

10:12ت م

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مكة المكرمة 01 شوال 1444 هـ الموافق 21 أبريل 2023 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية باسمه ونيابة عن منسوبي الوزارة، أسمى آيات التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلاً الله - عز وجل - أن يديم على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية، وأن يعيد هذه المناسبة على بلادنا وسائر بلاد المسلمين باليمن والبركات.كما رفع الأمير عبدالعزيز بن سعود، أسمى آيات التهاني لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يمد سموه بالعون والتوفيق، وأن يديم على هذا الوطن المعطاء نعمة الأمن والاستقرار والازدهار، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.// انتهى //10:12ت م0065

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