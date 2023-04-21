السعودية اليوم / نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية لشؤون الطرق يهنئ القيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك



الرياض 01 شوال 1444 هـ الموافق 21 أبريل 2023 م واس

رفع معالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية لشؤون الطرق المهندس بدر بن عبدالله الدلامي، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير

كما دعا معاليه الله -عز وجل- أن يغفر للجميع ويتقبل منهم الصيام والقيام وسائر الأعمال، وأن يُعيد هذه المناسبة ووطننا ينعم بالأمن والاستقرار والخير والبركة، ويحفظ للمملكة قيادتها الرشيدة ويحفظ البلاد من كل سوءٍ ومكروه وسائر بلاد المسلمين.

// انتهى //

10:13ت م

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الرياض 01 شوال 1444 هـ الموافق 21 أبريل 2023 م واسرفع معالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية لشؤون الطرق المهندس بدر بن عبدالله الدلامي، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، بمناسبة عيد الفطر المبارك، راجيًا من المولى -سبحانه- أن يكون العيد فرحة ورخاء على الأمتين العربية والإسلامية.كما دعا معاليه الله -عز وجل- أن يغفر للجميع ويتقبل منهم الصيام والقيام وسائر الأعمال، وأن يُعيد هذه المناسبة ووطننا ينعم بالأمن والاستقرار والخير والبركة، ويحفظ للمملكة قيادتها الرشيدة ويحفظ البلاد من كل سوءٍ ومكروه وسائر بلاد المسلمين.// انتهى //10:13ت م0066

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