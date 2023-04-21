السعودية اليوم / الحناء زينة نساء الشمالية في العيد



طريف 01 شوال 1444 هـ الموافق 21 أبريل 2023 م واس

يعد "الحناء" من أهم وسائل الزينة التي تعبر عن الفرح بالمناسبات السعيدة ومن أقدم العادات بمنطقه الحدود الشمالية والتي لا زالت مستمرة إلى وقتنا الحاضر وهي فن قديم ومن العادات التي لا تندثر.

وتهتم النساء والفتيات بالظهور بأبهى الحلل استعداداً لاستقبال عيد الفطر المبارك والاحتفاء بأيامه من خلال النقش والرسم بالحناء بمختلف أنواعها وألوانها برسوم مختلفة على أقدامهن وأيديهن.

ويتزايد الإقبال على طلب النقش في مناسبات عديدة كونها تقليدًا تراثيًا يتطور ويمارس كمهنة ومصدر للرزق في كثير من المواسم والأفراح بأنواعها وتصبح الصالونات مليئة بالنساء اللاتي يقدمن هذه الخدمة ويتفننَّ في النقش والزخارف والألوان المائلة إلى الأحمر الداكن أو الأسود وتختلف أنواع النقوش وأحجامها فمن النساء من يفضِّلن البسيطة منها أو الصغيرة والمتلاصقة ومنهن من يفضِّلن الحناء الممتدة من الكف إلى أعلى الكتف وكل نوع يتطلب سعراً معيناً.

// انتهى //

10:52ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.