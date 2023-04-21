شكرا لقرائتكم الملك سلمان مغردًا: ‏أعاد الله علينا العيد وبلادنا وأمتنا والعالم أجمع بخير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، المسلمين بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقال الملك سلمان في تغريدة عبر حسابه على تويتر: ‫أهنِّئكم بعيد الفطر، بعد أن بلَّغَنا سبحانه وتعالى شهرَ رمضان المبارك، ومَنَّ علينا بصيامه وقيامه، داعين المولى أن يتقبَّل منّا ومنكم صالحَ الأعمال، ‏أعاد الله علينا هذا العيدَ وبلادنا وأمتنا العربية والإسلامية والعالم أجمع بخير وسلام.. ‏وكل عام وأنتم بخير.