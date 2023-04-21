شكرا لقرائتكم محمد بن سلمان يؤدي صلاة عيد الفطر في المسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في مكة المكرمة، صباح اليوم، صلاة عيد الفطر المبارك مع جموع المصلين الذين اكتظ بهم المسجد الحرام والساحات المحيطة به.

وعقب الصلاة، استقبل سمو ولي العهد أصحاب السمو الأمراء وأصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ والمعالي، وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين الذين قدموا التهنئة لسموه بعيد الفطر السعيد.

وقد تناول الجميع طعام الإفطار مع سمو ولي حفظه الله.