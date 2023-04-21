السعودية اليوم / محافظ حقل يستقبل المهنئين بعيد الفطر



حقل 01 شوال 1444 هـ الموافق 21 أبريل 2023 م واس

استقبل محافظ حقل خالد بن بندر الخريصي اليوم، مديري الدوائر الحكومية المدنية والعسكرية, والمواطنين المهنئين بعيد الفطر المبارك، وذلك في صالة الاستقبال بمقر المحافظة.

وتبادل الجميع التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة, مستحضرين النعم التي تعيشها بلادنا بفضل الله أولاً ثم بما يوليه ولاة الأمر - حفظهم الله - لهذه البلاد ومواطنيها من اهتمام.

ورفع الخريصي التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ، ولصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك, بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلًا الله أن يعيدها على الجميع باليمن والبركات.

// انتهى //

11:22ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.