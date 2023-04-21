السعودية اليوم / سمو محافظ الخرج يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك



الخرج 01 شوال 1444 هـ الموافق 21 أبريل 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج، اليوم, بمقر المحافظة, أصحاب الفضيلة والمعالي وكبار مسؤولي المحافظة، وكبار ضباط القوات المسلحة والقطاعات الأمنية وجمعاً من المواطنين، الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بعيد الفطر المبارك.

وأعرب سموه عن تهنئته للجميع بهذه المناسبة السعيدة، داعياً الله عز وجل أن يعيدها على الوطن وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وكان سموه قد أدى صلاة عيد الفطر المبارك مع جموع المصلين في جامع الملك عبدالعزيز.

// انتهى //

12:16ت م

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