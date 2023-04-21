السعودية اليوم / سمو محافظ الخرج يزور مركز التأهيل الشامل بالمحافظة



الخرج 01 شوال 1444 هـ الموافق 21 أبريل 2023 م واس

قدم صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبد العزيز محافظ الخرج, التهنئة لنزلاء مركز التأهيل الشامل بالمحافظة بحلول عيد الفطر المبارك.

وأثنى سموه خلال زيارة المعايدة للمركز على ما تقدمه الطواقم الطبية والفنية من جهود وخدمات لذوي الإعاقة، سائلاً الله تعالى أن يمن على الجميع بالصحة والعافية.

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12:18ت م

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