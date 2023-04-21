شكرا لقرائتكم 6 نصائح للأطفال المصابين بالسكري خلال العيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قدمت وزارة الصحة، 6 نصائح للأطفال المصابين بالسكري خلال العيد.

وقالت الصحة عبر إنفوجراف توعوي، نشرته على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: إنه يجب مراجعة الطبيب بنهاية رمضان وبناء خطة انتقال الطفل من الصيام لتناول الوجبات الثلاث، واختيار نوعيات الكعك التي تتضمّن الفواكه وكميات سكر أقل.

تناول الدواء

كما شددت الوزارة على ضرورة شراء كميات قليلة من الحلويات للحد من تناول الأطفال لها، والتأكُّد من تناوله للدواء في المواعيد الصحيحة، ومتابعة نسبة السكر بانتظام طوال أيام العيد.