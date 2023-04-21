السعودية اليوم / وزير التعليم يهنئ القيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك



الرياض 01 شوال 1444 هـ الموافق 21 أبريل 2023 م واس

رفع معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان باسمه ونيابةً عن منسوبي التعليم، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير

وثمّن معاليه الدعم والاهتمام الذي يحظى به التعليم في المملكة من قبل القيادة الرشيدة - أيدها الله -، مؤكدا أهمية مسؤولية العمل لتحقيق توجهات القيادة الرشيدة وتحقيق رؤية المملكة 2030 نحو بناء الإنسان وتعزيز مستويات التنافسية العالمية لدى أبناء وبنات المملكة، منوها بجهود المملكة واستعداداتها لخدمة ضيوف الرحمن من المعتمرين والزّوار خلال شهر رمضان المبارك، مؤكداً استمرار الفرق الكشفية التابعة لوزارة التعليم بالقيام بالأدوار التطوعية المنوطة بهم، ومساندة الجهات المختصة بخدمة المعتمرين من خلال مايقدمونه من أعمال إنسانية واجتماعية تعكس حجم التكامل والعمل البنّاء.

ودعا معاليه الله -عز وجل- أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وسائر الأعمال، وأن يُعيد هذه المناسبة ووطننا ينعم بالأمن والاستقرار والخير والبركة، وأن يحفظ للمملكة قيادتها الرشيدة والبلاد من كل سوءٍ ومكروه وسائر بلاد المسلمين.

// انتهى //

16:24ت م

0102



الرياض 01 شوال 1444 هـ الموافق 21 أبريل 2023 م واسرفع معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان باسمه ونيابةً عن منسوبي التعليم، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.وثمّن معاليه الدعم والاهتمام الذي يحظى به التعليم في المملكة من قبل القيادة الرشيدة - أيدها الله -، مؤكدا أهمية مسؤولية العمل لتحقيق توجهات القيادة الرشيدة وتحقيق رؤية المملكة 2030 نحو بناء الإنسان وتعزيز مستويات التنافسية العالمية لدى أبناء وبنات المملكة، منوها بجهود المملكة واستعداداتها لخدمة ضيوف الرحمن من المعتمرين والزّوار خلال شهر رمضان المبارك، مؤكداً استمرار الفرق الكشفية التابعة لوزارة التعليم بالقيام بالأدوار التطوعية المنوطة بهم، ومساندة الجهات المختصة بخدمة المعتمرين من خلال مايقدمونه من أعمال إنسانية واجتماعية تعكس حجم التكامل والعمل البنّاء.ودعا معاليه الله -عز وجل- أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وسائر الأعمال، وأن يُعيد هذه المناسبة ووطننا ينعم بالأمن والاستقرار والخير والبركة، وأن يحفظ للمملكة قيادتها الرشيدة والبلاد من كل سوءٍ ومكروه وسائر بلاد المسلمين.// انتهى //16:24ت م0102

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.