شكرا لقرائتكم مستشفى المسجد النبوي تستقبل قرابة 10 آلاف زائر خلال رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد مدير الرعاية الطبية في مستشفى المسجد النبوي، الدكتور عمر مرغلاني، أن المستشفى استقبل خلال شهر رمضان قرابة الـ 10 آلاف زائر ومعتمر وقدم لهم الرعاية الصحية اللازمة.

خدمة المعتمرين

وقال مرغلاني، خلال لقائه مع “برنامج 120” المذاع على قناة “الإخبارية”: إن الخطة التشغيلية للمستشفى منذ إنشائه كانت لخدمة المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف.

كما أشاد مدير الرعاية الطبية بالكادر الصحي والإداري بالمستشفى؛ لسرعة تعاملهم مع الحالات الحرجة.