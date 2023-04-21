شكرا لقرائتكم تنبيه لتجنب الصلاة بالممرات المؤدية لـ المسجد النبوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - دعت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، إلى تجنب الصلاة في الممرات المؤدية للمسجد النبوي؛ لما يمثله ذلك من إعاقة للحركة.

وقالت شؤون المسجد النبوي في تغريدة لها عبر حسابها على تويتر: “الصلاة في الممرات المؤدية للمسجد النبوي تعيق الحركة وتؤذي إخوانك المصلين”.

صورة إيمانية

وارتسمت خلال شهر رمضان المنصرم صورة إيمانية في المسجد النبوي الشريف، تجمع زواره في مشهد يتعاضد فيه المسلمون بين قارئ لكتاب الله وآخرين يرفعون أكفهم للمولى عزّ وجل، تلهج ألسنتهم إليه بالدعوات بأن يشملهم بالعفو والغفران، وأن يكون ختام شهر رمضان بالعتق من النيران.

وأحاطت بجموع الصائمين خدمات جليلة متكاملة بذلها منسوبو جميع الجهات الأمنية والخدمية للعناية بالزائرين والمصلين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.