السعودية اليوم / سمو محافظ الأحساء يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك



الأحساء 01 شوال 1444 هـ الموافق 21 أبريل 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء اليوم، المهنئين بعيد الفطر المبارك أصحاب الفضيلة والمعالي ومديري الإدارات الحكومية والقطاعات العسكرية وأهالي المحافظة، الذين قدموا للسلام وتهنئته بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وذلك بقاعة الاحتفالات الكبرى بمقر المحافظة.

وفي بداية اللقاء رفع سمو محافظ الأحساء باسمه ونيابة عن أهالي محافظة الأحساء التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي العهد الأمين -حفظهما الله- بمناسبة عيد الفطر المبارك.

كما رفع سموّه التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ولسمو نائبه، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وهنأ سموه أهالي المحافظة بهذه المناسبة ونقل لهم تهنئة سمو أمير المنطقة الشرقية ، وسمو نائبه.

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19:40ت م

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