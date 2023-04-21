خادم الحرمين يؤدي صلاة ⁧‫عيد الفطر‬⁩ في قصر السلام بجدة

أدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في قصر السلام بجدة، صباح اليوم، صلاة عيد الفطر المبارك.

وقد أمّ المصلّين فضيلة المستشار بالديوان الملكي الدكتور عبدالعزيز بن علي بن نوح.

وعقب الصلاة، تلقى خادم الحرمين الشريفين، التهاني والتبريكات من أصحاب السمو والمعالي بالعيد السعيد.