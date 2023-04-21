شكرا لقرائتكم سعود بن نايف يستقبل المهنئين بعيد الفطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - استقبل الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، بديوان الإمارة صباح اليوم الجمعة المهنئين بمناسبة عيد الفطر المبارك الذين قدموا لتهنئته بهذه المناسبة.

وفي بداية اللقاء رفع أمير المنطقة الشرقية باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة الشرقية التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي العهد الأمير محمد بن سلمان بهذه المناسبة السعيدة.

وقال أمير الشرقية: “يسعدني أن ألتقي بكم في أول أيام عيد الفطر المبارك، هذه المناسبة السعيدة بعد نهاية شهر فضيل، نسأل الله أن يتقبل الصيام والقيام وصالح الأعمال من الجميع وأن يديم علينا نِعم الأمن والأمان والرخاء والنماء والاستقرار”.

وأضاف: “يسرني أن اهنئكم بهذه المناسبة وأسال الله أن تستمر الأعياد والمناسبات السعيدة في هذه البلاد في ظل قيادتنا الحكيمة”.

حضر الاستقبال الأمير محمد بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز ووكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد بن محمد البتال، وعدد من الأمراء والمسؤولين وجمع من أهالي المنطقة الشرقية.