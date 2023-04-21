شكرا لقرائتكم لقطات من ولائم العيد في إحدى حارات حائل اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثق مقطع فيديو نشرته قناة العربية، لقطات من ولائم العيد في إحدى حارات حائل صباح اليوم الجمعة.

ورود ومحبة

وبين الفيديو تجمع عدد كبير من المواطنين يستعدون لتناول الولائم، المكونة من الأرز واللحم، فيما حرص أحد الأطفال على توزيع الورد على الحضور، في أجواء تعكس مشاعر الفرحة بعيد الفطر المبارك والمحبة التي تسود الأهالي.

وأظهرت اللقطات روح الود والألفة التي تربط أهالي المنطقة والمشاركة في الفرحة بحلول عيد الفطر المبارك وسط أجواء مبهجة واجتماعية يُضرب بها المثل.