شكرا لقرائتكم إغاثي الملك سلمان يوزع أكثر من 127 طنًّا من السلال الغذائية في حجة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وزَّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 127 طنا و200 كيلو جرام من السلال الغذائية في مديريات ميدي، وحرض، وحيران، وعبس بمحافظة حجة، استفاد منها 16.632 فردا.

يأتي ذلك ضمن سلسلة من المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تنفذها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة في اليمن.