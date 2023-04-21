السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع أكثر من 127 طنا من السلال الغذائية في عدة مديريات بمحافظة حجة



حجة 01 شوال 1444 هـ الموافق 21 أبريل 2023 م واس

وزَّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 127 طنا و200 كيلو غرام من السلال الغذائية في مديريات ميدي، وحرض، وحيران، وعبس بمحافظة حجة ، استفاد منها 16.632فردا.

يأتي ذلك ضمن سلسلة من المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تنفذها المملكة العربية

// انتهى //

18:54ت م

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حجة 01 شوال 1444 هـ الموافق 21 أبريل 2023 م واسوزَّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 127 طنا و200 كيلو غرام من السلال الغذائية في مديريات ميدي، وحرض، وحيران، وعبس بمحافظة حجة ، استفاد منها 16.632فردا.يأتي ذلك ضمن سلسلة من المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تنفذها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة في اليمن.// انتهى //18:54ت م0120

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.