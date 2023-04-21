

جدة 01 شوال 1444 هـ الموافق 21 أبريل 2023 م واس

رفع معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، باسمه ونيابةً عن منسوبي الوزارة، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير

// انتهى //

18:55ت م

0124



جدة 01 شوال 1444 هـ الموافق 21 أبريل 2023 م واسرفع معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، باسمه ونيابةً عن منسوبي الوزارة، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله - وإلى الشعب السعودي الكريم، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيًا الله تعالى أن يحفظ قادة هذا الوطن، وأن يديم عليه وعلى شعبه الأمن والرخاء والازدهار.// انتهى //18:55ت م0124

تابعوا أخبار السعودية و دول الخليج من حال الخليج عبر جوجل نيوز

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وزير الإعلام يهنئ القيادة بعيد الفطر المبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.