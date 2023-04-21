محافظ الأحساء يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك

وفي بداية اللقاء رفع محافظ الأحساء باسمه ونيابة عن أهالي محافظة الأحساء التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة عيد الفطر المبارك
كما رفع سموه التهنئة لأمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وهنأ سموه أهالي المحافظة بهذه المناسبة ونقل لهم تهنئة الأمير سعود بن نايف، ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان.
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