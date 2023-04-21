انطلاق الألعاب النارية في سماء المملكة احتفالا بالعيد

انطلقت الألعاب النارية في سماء السعودية في 13 منطقة حددتها الهيئة العامة للترفيه لمشاهدتها في أول أيام عيد الفطر المبارك.

وشهدت مناطق انطلاق الألعاب النارية تجمعات كبيرة من السكان والزوار ابتهاجا بالمناسبة، وذلك ضمن فعاليات وبرنامج العيد 2023.

وانطلقت الألعاب في الرياض من خلال منطقة بوليفارد رياض سيتي، ومدينة أبها في حديقة الصفا، ومدينة جدة على ممشى البروميناد، وتستمر عروض الألعاب النارية فيها لمدة 3 أيام، إضافة إلى عروض درونز في ثاني وثالث أيام العيد.

وكذلك بدأت الألعاب في الواجهة البحرية بالخبر، وفي حائل في طريق المغواة الترفيهي للاحتفالات، وفي الباحة في متنزه الأمير حسام، وفي حديقة تبوك المركزية. واتخذت الألعاب النارية في مدينة عرعر من حديقة مقرا لاستقبال جمهورها، وفي نجران في حي النهضة، وفي المدينة المنورة بحديقة الملك فهد المركزية، وفي مدينة جازان بممشى الكورنيش الشمالي.

وكذلك انطلقت الألعاب النارية في مدينة سكاكا بحديقة العزيزية، وشاهد أهالي بريدة الألعاب النارية في متنزه الملك عبدالله الوطني.