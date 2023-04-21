مليار ريال إجمالي التبرعات لخدمة فرجت

وأكدت وزارة الداخلية النقلة النوعية في عمليات التبرّع بكل أمان وموثوقية، التي شجعت المتبرعين على استكمال مسيرة العطاء، والإسهام في وصول الدعم إلى مستحقيه، وتحسين جودة الحياة في المملكة، من خلال استفادة المواطنين والمقيمين من التبرع من جميع الجنسيات.
يذكر أن خدمة "فُرِجت" التي أطلقتها وزارة الداخلية قبل (5) أعوام تعدّ نموذجًا رياديًا في العمل الخيري، وتجسيدًا للعطاء والتكافل الذي يتميز به المجتمع السعودي وتفاعله مع أعمال الخير والعطاء، وتعزيز أواصر الترابط بينهم.
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