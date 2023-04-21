وأوضح المدير العام للمركز الدكتور طلال القوفي أن عملية توزيع الأعضاء تمت وفق الأخلاقيات الطبية، بما يضمن عدالة التوزيع بحسب الأولويات الطبية للمرضى، لافتاً النظر إلى أن النجاح المحقق جاء نتيجة التعاون المشترك بين جميع الجهات المعنية، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يتغمد فقيدهم بواسع رحمته، ومغفرته وأن يجزي ذويه خير الجزاء في الدنيا والآخرة.
كانت هذه تفاصيل خبر أعضاء متوفى دماغيا تنهي معاناة مواطِنَين من القصور الكلوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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