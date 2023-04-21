شكرا لقرائتكم الأسير العائد يحيى حناني: كانوا يمارسون علينا حربًا نفسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أبدى البطل يحيى حناني، الأسير المحرر من سجون ميليشيا الحوثي، عن فرحته بعد تحريره وعودته إلى المملكة بعد غياب 7 سنوات.

وقال حناني خلال لقاء مع قناة “الإخبارية”: فرحة كبيرة جدًّا يوم شفت ابني والوالد والوالدة، وإخواني.. كانوا يمارسون علينا حربًا نفسية، ويقولون دولتكم ما تبغاكم، لكن كنا نثق في دولتنا، وبفضل الله الحين أنا بين أهلي”.

بدل العيد عيدان

من جهته، قال محمد حناني، شقيق البطل يحيى: “بقدوم يحيى والأبطال صار عندنا بدل العيد عيدين، ونشكر خادم الحرمين وولي العهد، وجميع القيادات”، مشيرًا إلى أنه منذ أسر شقيقه كان هناك اهتمام كبير بالأسرة ضمن الاهتمام بذوي الأسرى.