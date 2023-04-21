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الطاقة تتابع مخزون الوقود في المطارات والمحطات

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الرياض - محمد الوسيري - أكدت وزارة الطاقة، أنها تتابع على مدار الساعة، مخزونات الوقود في المطارات والمحطات لضمان أمن عمليات الإمداد للرحلات الجوية والبرية وموثوقيتها، وذلك خدمةً لضيوف الرحمن في شهر رمضان المبارك.

موسم الحج

وذكرت وزارة الطاقة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنها ما زالت تتابع كل تفاصيل عمليات الإمداد عن كثب، وذلك استعدادًا لموسم الحج.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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