شكرا لقرائتكم لوحة جمالية في سماء جازان بالألعاب النارية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تزينت سماء جازان، مساء اليوم الجمعة، بالألعاب النارية في أول أيام عيد الفطر المبارك.

وشهدت منطقة جازان العديد من الفعاليات ضمن احتفالية عيد الفطر، ومن بينها إطلاق الألعاب النارية بالكورنيش الشمالي.

لوحة جمالية

ورسمت منطقة إطلاق الألعاب النارية لوحة جمالية، استوقفت أهالي وزوار المنطقة إلى جانب تفاعُل كبير من المواطنين الذين حضروا الفعاليات.