شكرا لقرائتكم وزير الصحة يعايد المرضى ومنسوبي سعود الطبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - زار وزير الصحة، فهد الجلاجل، صباح اليوم الجمعة، مدينة الملك سعود الطبية بالرياض؛ وذلك لمعايدة المرضى المنومين، حيث قدم التهنئة لهم بحلول عيد الفطر المبارك، سائلًا الله عز وجل أن يمن عليهم بالصحة والعافية.

تهنئة ومعايدة

كما قام الجلاجل أثناء الجولة بتهنئة الممارسين الصحيين ومنسوبي المدينة وقال: “يتجدد العيد بهممكم العالية وإنجازاتكم المتتالية في رفع مستوى الخدمات الصحية”.

كما حثهم على ضرورة استمرار تقديم الخدمات على أكمل وجه خلال إجازة عيد الفطر المبارك والسعي نحو راحة المرضى ورضاهم.