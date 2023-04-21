السعودية اليوم / سفارة المملكة لدى بولندا تقيم حفلاً بمناسبة عيد الفطر



وارسو 01 شوال 1444 هـ الموافق 21 أبريل 2023 م واس

أقامت سفارة المملكة في وارسو حفل معايدة بمناسبة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1444هـ، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بولندا سعد بن صالح الصالح، والملحق العسكري السعودي في وارسو العميد الركن صالح بن عبدالله الرشيد، وأعضاء السفارة والملحقية العسكرية والطلبة السعوديين الدارسين في بولندا.

وأديت صلاة عيد الفطر في مقر السفارة، وعقب الصلاة تبادل الحضور التهاني والتبريكات بهذه المناسبة.

// انتهى //

22:52ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.