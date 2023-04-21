السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الجوف يرعى احتفال أهالي المنطقة بمناسبة عيد الفطر المبارك



سكاكا 01 شوال 1444 هـ الموافق 21 أبريل 2023 م واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، أن حب الوطن والولاء للقيادة من السمات التي تميّز بها أبناء الوطن، وأن مظاهر الفرح والسرور بالعيد من شعائر الإسلام، مُشيداً سموه بمدى الحب المتبادل بين المواطنين والقيادة الحكيمة -أيدها الله-.

جاء ذلك خلال رعاية سموه مساء اليوم حفل أهالي المنطقة بمناسبة عيد الفطر المبارك لهذا العام ١٤٤٤هـ، بمركز الجوف الحضاري بمدينة سكاكا، الذي تقيمه أمانة المنطقة.

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23:03ت م

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