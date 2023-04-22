السعودية اليوم / سمو محافظ الخرج يرعى حفل أهالي المحافظة بمناسبة عيد الفطر المبارك



الخرج 02 شوال 1444 هـ الموافق 22 أبريل 2023 م واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج، حفل أهالي محافظة الخرج بمناسبة عيد الفطر المبارك، بحضور مدراء الجهات الحكومية والأمنية ورؤساء المراكز وأهالي المحافظة.

وبدئ الحفل الخطابي بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم كلمة لسمو محافظ الخرج رفع خلالها التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعياً الله أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على القيادة الوطن باليمن والخير والبركات.

كما رفع سموّه التنهئة لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وأهالي المحافظة.

بعد ذلك عرض أوبريت تضمن ثلاث لوحات عن الوطن ومحافظة الخرج والعيد.

وفي نهاية الحفل شارك سموّه أهالي المحافظة العرضة

// انتهى //

03:05ت م

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الخرج 02 شوال 1444 هـ الموافق 22 أبريل 2023 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج، حفل أهالي محافظة الخرج بمناسبة عيد الفطر المبارك، بحضور مدراء الجهات الحكومية والأمنية ورؤساء المراكز وأهالي المحافظة.وبدئ الحفل الخطابي بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم كلمة لسمو محافظ الخرج رفع خلالها التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعياً الله أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على القيادة الوطن باليمن والخير والبركات.كما رفع سموّه التنهئة لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وأهالي المحافظة.بعد ذلك عرض أوبريت تضمن ثلاث لوحات عن الوطن ومحافظة الخرج والعيد.وفي نهاية الحفل شارك سموّه أهالي المحافظة العرضة السعودية ، ثم أضاءت الألعاب النارية سماء المحافظة احتفاء بعيد الفطر المبارك، وسط حضور كثيف من الأهالي والزوار.// انتهى //03:05ت م0020

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