

المدينة المنورة 02 شوال 1444 هـ الموافق 22 أبريل 2023 م واس

أعلنت هيئة تطوير المدينة المنورة عن استئناف تقديم خدمة النقل العام ضمن مشروع "حافلات المدينة" ابتداءً من اليوم, ثاني أيام عيد الفطر المبارك لتقديم الخدمة للمستفيدين وذلك ما بين الساعة السادسة صباحاً وحتى العاشرة مساءً يومياً.

وحدّدت خمسة مسارات تتضمن 98 محطة تغطي أرجاء المدينة المنورة, لتقديم خدمة النقل العام للمستفيدين بواسطة حافلات مجهزة إلى عدة وجهات داخل المدينة المنورة, وتشمل مسار "مسار قطار الحرمين – المسجد النبوي" وتتضمن 3 محطات على امتداد المسار تصل إليها الحافلة كل 60 دقيقة لتقديم الخدمة, ومسار "مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز – المسجد النبوي" وبها محطتان تقدّم الخدمة كل 30 دقيقة, ومسار "جامعة طيبة – العالية مول" ويتضمن المسار 34 محطة تعمل كل 15 دقيقة لنقل المستفيدين في عدة أحياء, ومسار "الميقات – الخالدية" ويتضمن 38 محطة تصل إليها الحافلة كل 15 دقيقة, ومسار "القصواء – سيد الشهداء" ويتضمن 21 محطة بمعدل تقاطر كل 20 دقيقة لنقل المستفيدين عبر المسار.

ويهدف مشروع "حافلات المدينة" إلى تقديم خدمات نقل الأهالي إلى عدة وجهات في أرجاء المدينة المنورة خلال دقائق معدودة, وقد ساهم المشروع الذي تم تنفيذه خلال شهر رمضان المبارك هذا العام في الحدّ من الازدحام المروري وسط المدينة المنورة, وتقليص مدة وصول آلاف المستفيدين إلى عدة وجهات, بالمشاركة مع خدمة مشروع "النقل الترددي" الذي تم إيقافه في الأول من شوال بعد صلاة العيد, بعد اكتمال خدماته التي استفاد منها نحو مليون وثلاثمائة ألف مستفيد خلال شهر رمضان.

// انتهى //

11:19ت م

0032





تابعوا أخبار السعودية و دول الخليج من حال الخليج عبر جوجل نيوز

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / استئناف تشغيل خدمة النقل العام بالمدينة المنورة عبر خمس مسارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.