شكرا لقرائتكم بالدموع .. معتمرة سودانية تتحدث عن حال بلادها وتشكر المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - عبرت معتمرة سودانية عن تأثرها وحزنها الشديد جراء الأحداث التي تجري في بلادها وسقوط قتلى أبرياء من المدنيين في ظل الاقتتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

مشاعر لا توصف

كما توجهت المعمرة السودانية بالشكر للمملكة قيادة وشعباً على الخدمات التي يتم تقديمها للمعتمرين والزوار على كافة الأصعدة.

وأضافت المعمرة السودانية “أن مشاعرها لا توصف بوجودها في مكة أطهر البقاع في العالم وأدائها لمناسك العمرة”.