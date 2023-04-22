شكرا لقرائتكم المملكة تدعم الاستقرار وتثبت قدرتها على كسر الحواجز في المنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكدت الكاتبة والإعلامية نوال الجبر أن التفاوض السعودي بطرق سلمية على هيئة حوار هو توجه حالي يبرز من منطلقات معاصرة تنتهجها المملكة في سياستها الخارجية من أجل دعم الاستقرار وإثبات قدرتها على كسر الحواجز في المنطقة.

وأضافت الكاتبة في مقال لها بصحيفة “الرياض” بعنوان “التوازنات الإقليمية”: أن التحرك الدبلوماسي الإقليمي اللافت جاء في إطار حرص المملكة واهتمامها بالتوصل لحل سياسي للأزمة السورية الذي ينهي كل تداعياتها ويحفظ وحدة سورية وأمنها واستقرارها وإعادتها إلى محيطها العربي.. وإلى نص المقال:

الحياة الدبلوماسية في المملكة

تستهل الحياة الدبلوماسية في المملكة بثقلها عبر ممارساتها التي قدمت بكل شفافية مترجمة تصدرها بخطوات عظيمة تجاه السلام العالمي وعلى أثر ذلك دشنت مرحلة جديدة من العلاقات في سبيل دعم الوحدة الخليجية العربية والإسلامية، وذلك عبر فتح ملفاتها الكبرى وهي تمضي بقوة لتحقيق الاستقرار والمساهمة في إنهاء الصراعات عبر محاولات جادة لإنهاء الأزمة السياسية والإنسانية الممتدة بكل تفرد وريادة لتعظيم الاستفادة للأطراف وتحقيق أهدافها كونها في دائرة الدول المؤثرة في صناعة القرار العالمي.

يأتي على ضوء ذلك تدخلها السريع من أجل إيقاف التداعيات الكارثية وحل المشكلات العالقة ومد يد المساعدة الإنسانية عبر التواصل الفاعل الذي من أجله تضافرت الجهود لانتزاع الكيان العربي من مناطق الخطر.

التحرك الدبلوماسي الإقليمي اللافت جاء في إطار حرص المملكة واهتمامها بالتوصل لحل سياسي للأزمة السورية الذي ينهي كل تداعياتها ويحفظ وحدة سورية وأمنها واستقرارها وإعادتها إلى محيطها العربي.

التحرك الدبلوماسي الإقليمي

المملكة ركزت على دبلوماسيتها وبذلت خطوتها الأخرى بعد إعادة علاقتها مع إيران وفتحت مسار المفاوضات اليمنية وعلقت جرس التواصل من خلال زيارة تاريخية قام بها وزير الخارجية إلى دمشق بعد زيارة وزير الخارجية السوري إلى الرياض.

تتجه المملكة وسورية نحو استئناف الخدمات القنصلية واستئناف الرحلات الجوية بين البلدين ومن المقرر أن تستضيف المملكة القمة العربية في مايو المقبل، حيث من المتوقع أن تكون عضوية دولة سورية على جدول الأعمال من أجل الدفع بخطة سلام مشتركة وتحفيز الشروع في حل سياسي يأتي ذلك عبر تلاقي مجموعة من القادة الإقليميين لمناقشة مصير سورية والتوصل لحل ينهي مسارات الأزمة الراهنة.

التفاوض السعودي بطرق سلمية

التفاوض السعودي بطرق سلمية على هيئة حوار هو توجه حالي يبرز من منطلقات معاصرة تنتهجها المملكة في سياستها الخارجية من أجل دعم الاستقرار وإثبات قدرتها على كسر الحواجز في المنطقة.

لا شك بأن إعادة التوازنات الإقليمية يتضح في تتابع مسار الأحداث التي تشهدها التطورات السياسية من خلال صياغة الأدوار التي حضرت على أساس عادل من أجل فض بؤر النزاعات وحل القضايا العربية العالقة.