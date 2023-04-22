

نجران 02 شوال 1444 هـ الموافق 22 أبريل 2023 م واس

قام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة نجران، خلال الأيام السبعة الماضية بـ 58 جولة رقابية داخل منطقة نجران والمحافظات التابعة لها، للتأكد من تطبيق نظام المياه واللائحة التنفيذية المتعلقة به.

وأوضح الفرع أن الفرق الرقابية ضبطت خلال جولاتها في المنطقة 3 حفارات للآبار الإرتوازية تعمل بدون تصريح، وجارٍ إكمال الإجراءات النظامية وتطبيق اللائحة التنفيذية بحق المخالفين.

وأكد فرع البيئة والمياه والزراعة بنجران, أهمية إصدار الرخصة النظامية لحفر الآبار، لتنظيم وضبط حفر وتأهيل الآبار واستخراج المياه الجوفية، ومقاولة حفر الآبار من خلال إصدار الرخص اللازمة، إضافةً إلى ضبط كميات المياه المستخرجة بموجب الرخصة بما يضمن العدالة واستدامة الموارد المائية، مشيراً إلى أن مهلة الإفصاح عن الآبار غير المرخصة للأفراد أو الجهات الحكومية أو القطاع الخاص تنتهي بعد تمديدها بتاريخ 19 /2/ 1445 هـ، داعياً الجميع إلى سرعة الإفصاح قبل انتهاء المهلة، تفادياً لإصدار العقوبات النظامية بحق المخالفين.

// انتهى //

13:06ت م

0040





تابعوا أخبار السعودية و دول الخليج من حال الخليج عبر جوجل نيوز

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بنجران يضبط 3 حفارات للآبار الإرتوازية تعمل بدون تصريح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.