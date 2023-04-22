السعودية اليوم / انطلاق فعاليات "عيدنا فرحة " بمحافظة الدلم



الدلم 02 شوال 1444 هـ الموافق 22 أبريل 2023 م واس

شهد متنزه الضاحي بمحافظة الدلم، أمس، أولى فعاليات عيد الفطر المبارك، وتستمر طيلة أيام العيد الثلاثة بأكثر من 20 فعالية و3000 هدية ستقدم من بلدية محافظة الدلم.

وتضمنت فعاليات اليوم الأول العرضة

// انتهى //

13:55ت م

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الدلم 02 شوال 1444 هـ الموافق 22 أبريل 2023 م واسشهد متنزه الضاحي بمحافظة الدلم، أمس، أولى فعاليات عيد الفطر المبارك، وتستمر طيلة أيام العيد الثلاثة بأكثر من 20 فعالية و3000 هدية ستقدم من بلدية محافظة الدلم.وتضمنت فعاليات اليوم الأول العرضة السعودية بمشاركة أعيان وأهالي المحافظة وعدد من الأنشطة الترفيهية والمسابقات التفاعلية، وستستمر الفعاليات الترفيهية لمدة ثلاثة أيام بالألعاب النارية والبرامج والفقرات المتنوعة.// انتهى //13:55ت م0043

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.